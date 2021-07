- Lære kuvettreglane i sommar

Nyhende

– Kuvettreglane er svært aktuelle i sommar, når mange skal feriere i eige land. Nokre vil kanskje oppleve å møte på kyr for første gong, og kan bli utrygge. Då er det greitt å vite litt om kva ein bør gjere, seier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv i ei pressemelding.

Kuvettsreglane blei utarbeidde av Norsk Friluftsliv, Bondelaget, TYR, Tine, Norges Bonde- og Små brukarlaget og Geno for tre år sidan. Eitt av måla er å førebyggje konfliktar mellom folk og fe.

Det blir peikt på at sommaren er høgtid for å ferdast i naturen både for folk og buskap. Kvart år er over 250.000 kalvar, kviger og kyr på sommarbeite i utmarka i Norge. Dei siste åra har det ifølgje Norsk Friluftsliv vore nokre tilfelle der folk har blitt skremde eller angripne av kyr. Eit viktig mål med kuvettreglane er å førebyggje slike hendingar.

Dette er kuvettreglane:

1. Hald avstand til dyra og gå utanom flokken.

2. Ikkje gå mellom dyra. Kyr kan bli pågåande og skape uønskte situasjonar.

3. Ikkje gå bort til kalven. Kua kan gå til angrep for å verne han.

4. Hundar bør ikkje takast med til beitande dyr. Hugs bandtvang 1. april til 20. august.

5. Kyr er nyfikne. Blir kuflokken pågåande, legg ned det du har i hendene og trekk deg unna. Du kan hente igjen utstyret etter at kyrne har gått.

6. Viss du opnar ei grind, lukk henne igjen også! Opne grinder gjer at dyra kjem inn på område dei ikkje skal vere, og som kan vere farleg for dei og andre.