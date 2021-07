Nyhende

Han har vore solistnominert under Spellemannprisen, er kjend for TV-publikum frå både The Voice og Stjernekamp og for strynepublikummet som aktør under Stryn Visefestival. No kom årdølen Odd Einar Nordheim til Stryn for å halde konsert basert mykje på stoffet frå plata Sognbook.