Naboar klagar på vedtak

Vi håpar ikkje at det er ei felles oppfatning blant politikarane at det er «positivt at gamle hus blir rivne»

– Vi ber om at vedtaket vert omgjort slik at det samsvarar med kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak, skriv Kristin Vik og Hallvard Skrede og Asbjørn og Elin R. Øvreberg. Dei reagerer på at alle merknader blei tilsidesett og ingen av klagene vart nemnt eller tekne omsyn til, berre intensjonen om fortetting vart vektlagt då sektorutvalet for tekniske saker handsama saka. Dei gjekk imot tilrådinga og godkjende bygging av firemannsbustad på gbnr. 57/103.