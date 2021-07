Også Statsforvaltaren klagar på firemannsbustad

Nyhende

Eit samrøystes sektorutval for tekniske saker i Stryn gjekk imot kommunedirektøren si tilråding, og gav Nils Are Karstad Lysø løyve til ein firemannsbustad på to etasjar på gbnr. 57/103 i Tonningsbakkane. Det var og søkt om dispensasjon frå utnyttingsgrad, tal på etasjar og byggegrenser. I søknaden vart det vist til at det i overordna plan er eit generelt ønskje om fortetting i og ved sentrum, noko utvalet la stor vekt på.