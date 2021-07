Mest ulovleg fiske i Vestland så langt i år

Nyhende

- Omfanget av ulovleg fiske i Vestland er no på eit uakseptabelt høgt nivå. Dette er tjuveri frå fellesskapet som kan få store konsekvensar for dei sårbare laksestammane, seier Arnstein Johnsen i Statens naturoppsyn.

Dei aller fleste inndragingane skjer på grunn av brot på påbodet om nedsenking, som skal hindre fangst av laks og sjøaure.

– Garna vi finn, er ofte sett heilt oppe i vassoverflata, nettopp for å ta laks og sjøaure. Nokre av garna har ein storleik og maskevidd som er eigna til å ta større mengder laks, noko som kan tyde på at fisket er økonomisk motivert, seier Johnsen. Naturoppsynet har hittil drege inn over 120 ulovlege garn nasjonalt i år.

Viss du oppdagar mogleg ulovleg fiske, blir du oppmoda om å kontakte Miljødirektoratet eller politiet.

(NPK)