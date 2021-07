Nyhende

Det fortel einingsleiar for helsetenester i Stryn kommune, Alexander Rande, til Fjordingen.

- Grunnen til at vi sender ut innkalling til alle no, er at mange er på ferie. I ferietid kan det ta litt lenger tid å fylle opp timane, seier han.

- Møter folk opp til timane sine?

- Folk er veldig flinke, så det går kjempefint, seier han og stadfestar at framdrifta i vaksineringa i Stryn går etter planen.

På Stryn kommune sine heimesider kan du lese all informasjon om plan for vaksinering.