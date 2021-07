Faleide skulemuseum del 1

Faleide var eit stort omgangskuledistrikt. Det omfatta gardane på både nord, og sørsida av fjorden. Så det var vanskeleg å nå over. Kvar gardbrukar skulle halde rom for omgangsskule i 3-4 dagar, og over ein ti-vekers bolk blei dette eit 20-tals skulestader. Ein var slik heile tida på vandring.