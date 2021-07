"Reine bispevisitasen": Enorm interesse for opninga av OKB-museet

Nyhende

(Fjuken:)– Noko så gale har eg ikkje vore borti før. Eg tenkte at det kom ein del folk, men så mange ... Det er da reine bispevisitasen dette her, sa Helge Skjåk til Fjuken, etter at det 1.500 kvadratmeter store OKB-museet i Bismo var opna, og folk var sleppt inn for å sjå på eit tjuetals gamle bussar og lastebilar, som er utstilt i bygget nedanfor Signegarden.

Det er Helge Skjåk som sjølv har teke initiativ til å ta vare på OKB-historia ved å byggje eit eige museum.

Ola Moen og Hallstein Kolden, to tidlegare OKB-sjåførar, fekk æra av å klippe snora under den offisielle opninga laurdag, der også ordførarar, musikarar og andre kom med gratulasjonar til OKB-entusiasten.

OKB-museet i Bismo vil halde ope kvar dag fram til skulestart. Museet består også av eit 100 kvadratmeter sto

rt serveringslokale, med om lag 40 sitjeplassar.

Helge Skjåk fortel at han ventar besøk frå folk som vil sjå museet hans i lang tid framover.

– Eg ventar busslast med folk frå fjern og nær til uti september ein gong, seier museumsdirektøren.

Saka vart først publisert av Fjuken.