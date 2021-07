Nærmar seg 100 tilsette

Nyhende

– På Grodås er det svært høg aktivitet. I løpet av vinteren og våren har vi tilsett over 30 nye medarbeidarar, og vi har og rekruttert inn tre nye lærlingar som startar no i sommar. Vi er veldig stolte over at vi har klart å rekruttere så mange nye flinke tilsette. Til saman er vi no 95 tilsette, seier fabrikksjef Knut Ove Rygg.