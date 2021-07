Nyhende

(Fjuken:) – Éin av dei tilsette er på veg ut, men samstundes er tre nye på veg inn, så i løpet av året vil vi bli 15 tilsette i Bismo. Det kan også vera at vi må tilsetja ennå fleire neste år, seier dagleg leiar i Stryvo Bismo AS, Per Kåre Holmøy.