Nyhende

Skomakar Lisbeth Taklo held til i lokala til den tidlegare Randkiosken på Eid. Her har ho kundar frå heile fjorden, mange av dei frå «indre». Ho reparerer hælar, syr nye saumar og byter solar. Bunadsko før og etter 17. mai, dansesko for dansefolket, skisko og børsefutteral for langrenns-, skiskyttar- og skyttarfolket. Og glidelås.