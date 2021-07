Cora og Martin ville ha eit enklare liv

Nyhende

-Vi har hatt lyst til å flytte til Stryn lenge, seier Cora. - Eller rettare sagt, eg har hatt lyst, ler ho. -Martin er oslogut, så for han vart nok forskjellen størst. - Eg har berre vore her i feriar, seier Martin. - Det er forskjell på å feriere og bu fast på ein plass. Har alltid hatt interesse for skog og fjell. Og så er eg blitt veldig glad i fjorden. Eg trivst godt sjølv om det er større forskjell på sommar og vinter enn eg er van med.