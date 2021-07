Geitholmslaget si gjenreiste fiskarstove på Geitholmen:

Fiskarstova som vart ferieparadis

Heilt vest mot havet, på Geitholmen, har utvikarane og innvikarane eit eige ferieparadis. Her har Geitholmslaget bygd opp att den gamle fiskarstova Utvikestova. Alt gjort på dugnad. No ligg ho her og vitnar om viktig kulturhistorie i Nordfjord.