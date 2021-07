Nyhende

Hornindal næringslag har søkt om løyve til søndagsopne butikkar 8. august i høve Kulturdagane som arrangerast frå 5.–8. august. Næringslaget, som har fått slikt løyve tidlegare, har grunngjeve søknaden med at kulturdagane har vore arrangert ei rekkje år med kulturelle innslag og aktivitetar for både barn og vaksne og at det er naudsynt at butikkane er opne.