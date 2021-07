Nyhende

Sogn og Fjordane tingrett har gitt politiet medhald i å halde førarkortet beslaglagt for føraren som krasja i Lotetunnelen natt til 8. juni. I følgje siktinga mot mannen, trefte han først tunnelveggen på høgre side, før han kom over i motsett køyrefelt og trefte fjellveggen like utanfor tunnelen. Det oppstod store materielle skader på bilen og personskader.