Vil reparere turstien til dette utkikspunktet

Nyhende

Kontaktutvalet for Olden og Oldedalen ønskjer å restaurere turstien frå skogsbilvegen til utsiktspunktet på fjellet Huaren i Olden. I eit brev til Stryn kommune slår dei fast at stien er mykje nytta, både av lokalbefolkninga og tilreisande og viser no stor slitasje.