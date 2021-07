Nyhende

Det opplyser Stryn kommune i ei pressemelding.

Turistane budde på hytte i kommunen og søndag 18. juli var dei på Kjenndalstova i tidsrommet kl. 16.30 - 18.00.

- Definerte nærkontakter blir testa og besøkande som registrerte seg på aktuelt serveringssted har fått SMS med beskjed om at dei kan ha blitt utsette for smitte. Det er ingenting som tyder på at dei vart smitta i Stryn, skriv kommunen.

Som minner om at det er viktig at ein har låg terskel for å teste seg dersom ein kjenner på symptom.