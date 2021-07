Gav USA hjelp til å stake ut ny klimapolitikk

Nyhende

Doktorgradsavhandlinga tek føre seg fordelinga av natur og ressursar mellom generasjonane. Han forklarer at dette både er eit spørsmål om samfunnsøkonomisk effektivitet, men også eit meir filosofisk eit om rettferd. Dette arbeidet er han tildelt prisar for. Både frå den europeiske foreninga for miljø- og ressursøkonomar, men også Hans Majestet Kongens gullmedalje.