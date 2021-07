Nyhende

Det er god stemning og sola skin over Malakof-festivalen laurdag kveld. Kjartan Lauritzen, som i skrivande stund er på scena, seier han frykta at stemninga ville svikte når publikum var nødt til å sitje ved borda sine, men seier sjølv til publikum at det stemte ikkje i det heile. Stemninga er i taket og publikum er med.