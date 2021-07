Nyhende

I år var det sett av tre veker for til saman 15 deltakarar frå ulike delar av landet. I tillegg vert det helgekurs til hausten. Nokre av deltakarane er veteranar, andre er nybyrjarar i faget. Felles for alle er at dei er interesserte, og veit at Taraldset er beste læraren dei kan få.