Møre og Romsdal tingrett har dømt Matias Lunde til å betale erstatning:

Braut gyldig jordleigeavtale

Etter at Matias Lunde kjøpte garden til Undis Nortun Vellene i 2018 har det vore ei rekkje tvistar knytt til salet. Nyleg fastslo Møre og Romsdal tingrett at jordleigeavtalen med Eline Fannemel er gyldig. Det kostar Lunde over 300.000 kroner.