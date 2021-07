Nyhende

Bensinstasjonen søkte tidlegare i sommar om dispensasjon frå kommunedelplanen for Langeset-Stryn-Storesunde, og reguleringsplanen for Visnes, for etablering av ladestasjon. Formannskapet gav eit førebels nei, og meinte det var feil å gje løyve midt i ein pågåande prosess med sentrumsplan.