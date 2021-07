Dirigering fell på dei lokale

Nyhende

Fredag stod trafikken fast i over ein time. Då Per Bjarte Myren skulle nedover Lodalen hadde det stampa seg, og han måtte hjelpe til å få løyst opp den kilometer lange køen. Eit omfattande nett av lokale vart ståande på postar med mobilsamband, for å sjå kvar og når vegen var klar. – Vi heldt att trafikken og sende puljer på tre og tre bilar vidare, seier Vigdis Ripe Sande.