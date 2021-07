97 smitta i Volda og Ørsta

Nyhende

Fredag ettermiddag vart det meldt om ni nye smittetilfelle, og same kveld er endå fleire registrert smitta.

-Totalt fredag er talet 16 smitta - totalt for veka 90.

Kommuneleiinga i dei to kommunane og kommuneoverlege Marte Vaage Øie har møttest for å drøfte situasjonen før helga.

Det er også halde eit møte mellom statsforvaltaren og kommunane på Sunnøre, der FHI var til stades.

- Vi jobbar på spreng for å få testa alle og vil halde fram med testing gjennom heile helga. I løpet av fredagen vert det tatt over 700 testar i Hovdebygda. Dette har ført til ein del kø, men kommunen og politiet har vore på staden for å organisere bilkøa, skriv kommunane i ei pressemelding.

Kommunane skriv vidare at den store utfordringa er framleis arbeidet med smittesporing med så høge smittetal som vi har no.

- Vi vil derfor takke alle for samarbeidet med å varsle kvarandre, teste seg og halde seg heime, sjølv om ein ikkje har fått telefon frå smittesporingsteamet. Vi ønskjer i det lengste å unngå å måtte stenge ned lokalsamfunna Ørsta og Volda. Vi har tillit til at vi kan greie å snu dette saman, utan å måtte innføre lokale restriksjonar. Dersom vi skal greie det må vi alle ta eit personleg ansvar for å stanse smittespreiinga. Denne helga ber vi alle om å vere med på dugnad, skriv kommunen.

Som oppmodar

- folk om å redusere sosiale møte, utanom familie og nære, til eit minimum

- arrangørar vert oppmoda om å avlyse alle arrangement i helga

- I tillegg oppmodar vi om å bruke munnbind, der det er vanskeleg å halde 1 meter avstand

- Ver ekstra nøye med dei generelle smittevernreglane.

Barnehagane som startar opp att frå 2. august, sommarskulen og SFO vil vere opne og i drift, men på gult nivå frå og med måndag 2. august.

Avlyser opne gudstenester

Kommunane avlser alle opne gudstenester denne helga, men kommneleiinga har gitt grønt lys for gjennomføring av vigsel i Hornindal laurdag, under føresetnad av godt smittevern.