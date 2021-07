Nyhende

Før NM uttalte Steffen Melheim til Fjordingen at den fysiske forma er god, men at han har slitt noko med det kasttekniske denne sesongen. Sjølv om det vart ein dryg halvmeter bak den personlege rekorden, innfridde oldaren til dei grader og synte nok ein gong at han er den klart beste diskos-kastaren i Norge under 20 år.