Helikopter på veg for å slokke

Nyhende

Eit skogbrannhelikopter frå Torp er fredag føremiddag på veg til Stryn for å slokke ulmebrannen på Årheimsfjellet. Brannen vart oppdaga torsdag ettermiddag og er til liks med tysdag i eit terreng som er vanskeleg tilgjengeleg.

Sigurd Muldsvor i Stryn Brannvesen fortel at dei har hatt tre mann som vakta brannen fram til midnatt, og som også har prøvd å slokke.

- Men det er ikkje så lett sidan det ulmar og brenn djupt ned i mose, lyng og vegetasjon.

Brannen har derimot ikkje utvikla seg nemneverdig sidan torsdag ettermiddag.

- Den breier seg veldig sakte og vi vurderer ikkje det som noko fare no. Det er ikkje snakk om så stort område, kanskje litt i overkant av 100 kvm, seier Muldsvor.

- Det vi er litt bekymra for er at det kan utvikle seg meir, dersom det skulle bli vind. Så difor er det viktig å få dynka godt med vatn.

Muldsvor opplyser at grunnen til at dei nyttar helikopter heilt ifrå Torp, og ikkje Førde, er fordi dette er eit helikopter som står i beredskap heile sommaren med tanke på skogbrann og DSB (Direktoratet for sikkerheit og beredskap) har avtale om bruk av dette.