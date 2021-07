Hytteparadiset er øydelagd av trafikkstøy og støv

Nyhende

-Vi har lagt ned mykje pengar og arbeid i denne fantastiske plassen, seier dei. Tomta er på 1.5 da. På vest-sida av tomta var der lagt inn ein grøn korridor som skulle ligge som ein skiløypetrassè. I 2007 var det planlagt 36 hytter i Hydla 1. Vegen til Hydla 1 er i ettertid også blitt tilkomstveg for Hydla 2 og 3.

Tungtrafikk,støy og støv

- I dag bur vi i eit trafikkryss med tungtrafikk,høg støy og mykje støv. Støvplagane kom seg litt etter at det vart lagt asfalt, men enkelte dagar sit vi fortsatt og tygg grus når vi set ute. Vi kan heller ikkje alltid høyre kva som blir sagt rundt utebordet grunna støy. Vi må spyle verandaen for støv kvar gong vi kjem til hytta. Utemøblane er dekt med støv grunna høg byggeaktivitet og vegbygging og må spylast kvar dag. Det som er mest skuffande er at den grøne korridoren på vestsida av tomta er sletta med eit pennestrøk på kartet, utan at vi har fått beskjed. No blir tilkomstvegen til nytt hyttefelt i Hydla 4, plassert berre ti til femten meter frå tomta vår. Dessutan ligg det føre planer om å koble tilkomstveg til hyttene på Tverrfjellet inn på same vegen,seier paret.

Draumeplassen er borte

-Den draumeplassen vi flytte inn i 2008 er borte. Det hjelper lite å seie at tungtrafikken skal gjelde kun i vekedagane. Mange er pensjonister og oppheld seg i lengre periodar på hyttene sine. Vi er sterkt knytta til hytta vår, men vi vurderer å selje om vegen til Hydla 4 kjem slik den er planlagd, seier dei.

Klager og protest

Dei fortel at dei har vore i kontakt med utbyggjar om dette. Dei har protesert og klaga på plananene i forkant av utbygginga av Hydla 2, 3 og 4 til Stryn Kommune. Men vert ikkje høyrt.

-Stryn Kommune og utbyggjar bør vere klar over kva ringverknader hyttefolket tilfører. Eit dårleg rykte kan fort føre til mindre interesse. Vi saknar ein god plan frå Stryn Kommune. Trafikksikkerheita er eit anna problem. Her er familiar med mange born. Dei brukar den sterkt trafikkerte vegen med sparkesyklar og akebrett. Det er rart det ikkje har skjedd noko allereie, seier dei.