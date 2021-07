Positiv prøve viste seg å vere negativ

Nyhende

Seint torsdag kveld vart Stryn kommune varsla av Helse Førde om to positive koronatestar. No viser det seg at den eine av dei to testane likevel er negativ.

- Årsaka til feilen skuldast at eit maskingenerert svar blei sendt ut før det blei gjort ei manuell vurdering av prøvesvaret frå mikrobiologen. Mikrobiologen i Førde beklagar feilen, står det på Stryn kommune si heimeside.

Det betyr at det er registrert eit nytt smittetilfelle i Stryn kommune siste døgn.

- Den smitta er utan kjend smitteveg, så no er det veldig viktig å halde smittevernreglane, oppmodar kommunen.