Vil vurdere stenging av serveringsstader

Ordførar i Volda, Sølvi Dimmen, opplyser til Fjordingen at det fredag føremiddag ikkje er noko endring i kjende smittetal, utover dei 81 som vart meldt om i går for kommunane Volda og Ørsta. Men ho forventar at det kjem fleire i dag, sidan det er mange nærkonktar som er testa.