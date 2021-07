Nyhende

Lodalen er vill og vakker. Så vill at forholda både på og langs vegen tidvis vert litt for ville når alle ønskjer å oppleve dalføret på same tid. På dei travlaste dagane i sommar har det vore bom stopp i trafikken. Lokalbefolkninga har teke oppgåva som trafikkdirigentar for i det heile å få trafikantane inn og ut att av dalen. Til ros frå mange, kjeft frå andre.