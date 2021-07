Nyhende

I fjor var det ti år sidan kameratkvartetten Stian Bøe, Emil Solheim, Pål Henning Jørgensen og Kristoffer Vik Nygård arrangerte Stryn gummibåtfestival for første gong. Sidan då har Andreas Flo Tonning og Vegard Aaland teke over ansvaret for den fargerike og flytande galskapen som finn stad på elva mellom Sætre og sentrum.