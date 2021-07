Nyhende

Ferske smittetal laurdag føremiddag frå Ørsta og Volda syner at ytterlegare seks personar har fått påvist Covid-19. Det betyr at så mange som 103 så langt er stadfesta smitta i dei to kommunane dei siste fem dagane.

- Det er svært viktig at vi alle tek eit personleg ansvar for å stanse smittespreiinga, er den klare meldinga frå kommunleiinga i Volda og Ørsta.