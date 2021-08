Vind gjer sløkkearbeidet endå vanskelegare

Nyhende

- Den førre brannen starta torsdag og vart sløkt fredag. I alle fall trudde vi det. Men det viser seg at varmen går ned i jorda og spreier seg under under torva, for så å blusse opp att. Det er nok det som har skjedd denne gong, for brannen i dag blussa opp same stad som torsdag og fredag. Det er frykteleg tørt i terrenget, seier brannsjef John Jatgeir Vinsrygg.