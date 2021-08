– Vi vil slå oss ned i Nordfjord for godt

Nyhende

Paret ventar sitt første barn snart og flytta inn i nykjøpt rekkehus på Eid for nokre få veker sidan. Sjølv om dei begge er nordfjordingar, visste dei ikkje om kvarandre før dei møttest i Oslo for snart åtte år sidan. Frank Willie har tidlegare vore tilsett i PWC, før han byrja i startup-selskapet Ignite Procurement tidleg i 2018 saman med dei to gründerane. Selskapet har vakse raskt og tel no snart 45 tilsette med kundar både i Norge, Europa og USA.

Frank Willie kan ta med jobben sin kvar han vil. Marte er tilsett som lege ved Bærum Sykehus. Ho er for tida ute i permisjon.

– Saknar kommunal velvilje

Paret valde å busetje seg på Eid sidan Marte kjem derifrå. Men på sikt vil dei bygge sitt eige hus ein stad i Nordfjord. Ikkje nødvendigvis i byggefelt.

– Vi saknar meir velvilje frå kommunane og myndigheitene på dette feltet, og opplever eit strengt regelverk med lite pragmatiske løysingar når det gjeld bygging av eigen bustad, seier dei begge.

– Vi har budd tett på naboar i Oslo i fleire år. No ønskjer vi god uteplass.

– Fleksibilitet er høgt verdsett

Når det gjeld fjernarbeid trur paret at dette er noko som fleire vil nytte seg av.

– Eg trur at bedrifter som legg til rette for fjernarbeid vil ha større suksess med å behalde, samt tiltrekke seg, den beste arbeidskrafta. Dei som ikkje gjer det, blir ikkje attraktive nok for arbeidsmarknaden, hevdar Bødal.

– Fleksibilitet er i dag høgt verdsett og eit viktig kriterie for mange arbeidstakarar, og då må fleksible løysingar vere ein del av pakken, meiner han.

Dei meiner Nordfjordregionen også må vere ein pådrivar for felles fysiske arenaer der fjernarbeidarane kan utføre jobben frå.

– Det er ikkje sunt i lengda og sitje heime. Alle treng eit sosialt miljø rundt seg.