Må stenge fv 60 på grunn av sløkkearbeidet

Nyhende

Det opplyser Vestland fylkeksommune i ei pressemelding måndag morgon.

Store mengder vatn vert spylt ut over fjellsida for å stogge brannen. Medan dette arbeidet pågår må fylkesvegen stengast.

- Vi må sikre oss at ikkje stein og lausmasser frå spylinga i terrenget kjem ned på vegen medan der går trafikk forbi. Vi må difor stenge vegen, med faste opningar for å sleppe forbi trafikken, seier Even Halsør i Vestland fylkeskommune.

Vegen vert opna for passering kvar heile time.

Det er usikkert kor lenge det vil vere behov for å bruke helikopter i sløkkingsarbeidet, skriv fylkeskommunen.