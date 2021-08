– Såg på då ørna angreip sau og lam

Nyhende

– Vi var nede ved Skipedalsvatnet då vi såg ei svær kongeørn som krinsa over fire dyr som beita høgt oppe i fjellsida. Plutseleg gjekk ørna til angrep på ein vaksen sau, men denne stanga rett ut i lause lufta, og ørna trekte seg tilbake. Etter ei lita stund var ørna på vengene igjen, og denne gong hadde fuglen eitt av lamma i sikte. Før vi visste ordet av det sveipa ørna i stor fart bakom lammet, sette klørne i bakparten og delvis skubba og drog det nedover i om lag ti meter. Ei lita hole i fjellsida vart redninga for lammet, fortel Haugen. For her stoppa lammet nokre meter frå det stupbratte hamrelaget.

– Vi såg i kikkerten at ørna tok ei lita pause, men ho ville nok kome tilbake og drepe det no skadde lammet. Og no dukka ei ny ørn opp. Heldigvis vart det ikkje samarbeid mellom desse to og den reiste sin veg. Vi bestemte at ein av oss skulle prøve å kome opp til sauene for å jage dei nedover der vi var. Dette lukkast, og vi fekk då sjå skadane lammet var blitt påført: Blod i nase/munn og bakbeina var blitt skadd under angrepet, fortel Haugen.

Nokre karar var dagen etter tilbake i dalen, og greidde å få lammet heim. Og med dyrlegehjelp fortel han at utsiktene for å overleve er til stades.

– Kva så med ørnene: Jau dei er freda - og lever i beste velgåande - og har sikkert vore på nye tokter i fjella. Ved tilsyn i høgfjella er fleire dyr blitt borte frå sauemødrene. Først til hausten vil ein sjå kor store dei verkelege tapa er for sauebøndene her. Ørnebestanden ser ut til å ha auka monaleg i fjella våre dei siste åra, seier Haugen.