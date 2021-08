Skal fronte Norge som havnasjon

Nyhende

I Dubai vert det bygd ut eit område til verdsutstillinga Expo 2020 på fem kvadratkilometer. 25 millionar besøkande er venta og utstillinga varer i seks måndar. I fire av desse, frå september til januar, skal Jenny Mari Tomasgard frå Hornindal vere vertskap og fronte Norge som havnasjon.

Moglegheita får ho gjennom Innovasjon Norge, og skal brukast som praksis i mastergraden ho tek på NTNU i Innovasjon, entrepenørskap og samfunn. Mange hundre studentar og forretningsfolk hadde søkt på jobbane, og difor synst Tomasgard det var ekstra stas å kome med.

Hadde nesten mista trua

– Det var så høgt nivå og så omfattande søknadsprosess at eg halvvegs i prosessen nesten mista trua på at eg skulle få jobben. Tanken om å trekke meg streifa, seier Tomasgard.

Føremålet med utstillinga er å vise fram teknologi og løysningar for framtida, med fokus på berekraftsmåla knytt til havet, og samarbeid på tvers av kulturar, nasjonar og regionar for å nå måla. Deltakarlanda byggjer eigne storslåtte paviliongar, og prominente gjestar som kronprinsen og statsministeren er venta.

– Det har vore så mykje jobb i det siste at det er fyrst no det byrjar synke inn kva eg skal vere med på, seier Tomasgard.

Ho fortel at utstillinga er særs relevant for Norge som er store på havteknologi, og framover må flytte endå meir oljekunnskap over på anna havteknologi.

New York - Trondheim - Dubai

For litt over eitt år sidan kom Tomasgard heim etter studiar og arbeid i New York, grunna den herjande pandemien. Jobbsøking freista lite, så løysninga vart å søke master i Trondheim.

– Dette hadde eg aldri sett føre meg i New York, seier ho om jobbsituasjonen, og fortel at sjølv om staden er ein stor del av ho, kunne ho ikkje tenke seg å flytte tilbake med det fyrste.

– Eg elskar å reise og eksponere meg for nye kulturar, så eg hadde nok vald ein ny storby, forklarar reiselystne Tomasgard, som i Dubai skal flytte inn på eit fem stjerners hotell i fire måndar.

For tida bur Tomasgard i Trondheim og har sommarjobb hjå Ocean Autonomy Cluster, som er del av Innovasjon Norge sitt nasjonale klyngeprogram. Der er det stort fokus på Trondheimsfjorden som verdas første testarena for sjølvstyrte droner og båtar. Feltet hennar er internasjonalisering av små og mellomstore bedrifter.