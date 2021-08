Nyhende

Det seier Jan Ove Hogrenning, leiar i Stryn hjorteutval. Han er oppriktig uroa over bestandsauken. Snautt ein månad før hjortejakta startar, vil han difor ut med klar bodskap først om at jegerar møter opp på skytebanene for å trene, dernest om at dei ikkje ventar til langt utpå hausten før dei startar jakta.