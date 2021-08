Sløkker skogbrann i Årheimsfjellet for fjerde dag på rad

Skogbrannen i Årheimsfjellet mellom Stryn og Loen er gjenstridig. Onsdag held to brannhelikopter og eit mannskap på åtte brannkonstablar på med sløkkearbeidet av den tredje brannen som starta søndag. Førre veke sløkte dei først to brannar i same område.