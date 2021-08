- Ber alle som var på Isehaug laurdag mellom kl. 16 og 01.00 om å teste seg

Nyhende

Stryn kommune fekk torsdag kveld stadfesta eitt smittetilfelle. Personen har fått influensaliknande symptom frå natt til onsdag. Nærkontakter er varsla.

- Truleg er denne personen blitt smitta på utestaden, men det har ikkje vore sikker nærkontakt mellom allereie kjent smitte denne kvelden og den som no har testa positivt. Vi kartlegg også omgangskrets for å fange eventuell anna smittekilde, skriv kommuneoverlege Marius Solbakken i ei pressemelding.

Han seier kommunen er svært takknemleg for at så mange allereie har testa seg. Men for ein del kan første test vere teken for tidleg for å fange smitte. Det vil seie at ein har teke test før ein rakk å bli smittsom.

Det er derfor svært viktig at du testar deg på nytt:

1) om du får symptom på koronavirus

2) om du hadde heilt milde symptom ved første test, og du opplever klar forverring i etterkant, skriv Solbakken.