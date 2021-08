Lesarbrev frå Loen Utviklingslag:

Korleis vil vi ha det her?

Nordfjord Hamn ved fungerande direktør Sølve Oldeide varslar i Fjordingen 25. mai at dei vil setje i gang med prosjektering av ei cruisekai nr to i Olden/Loen. Han stiller fortenestefullt spørsmålet: Dersom Stryn kommune ikkje ynskjer ei kai nummer to, må dei gi melding no. Dette innlegget er Loen Utviklingslag sitt syn og våre betraktningar omkring emnet.