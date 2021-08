Seks dagar brannmaraton

Nyhende

– Vi hadde håp om at brannen var sløkt onsdag, men elden blussa opp att på kvelden. Torsdag morgon var det framleis ulming og småbrannar. Til no er det pøst på over 400.000 liter vatn over eit område på ein halv kvadratkilometer. Dette har vore ein maraton av dei sjeldne, seier varabrannsjef og innsatsleiar Sigurd Muldsvor til Fjordingen.