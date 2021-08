Satsar lokalt og satsar på heilårsturisme

Nyhende

Briksdal Adventure ynskjer å vere lokalt forankra med både lokalmat på Mølla, formidling under turar og i arbeidsstokken. Det siste viser seg å ikkje vere like enkelt som ein skulle tru.

- Så vidt eg veit, er eg den einaste frå indre Nordfjord som har gått naturguideutdanninga dei siste seks åra, seier driftsleiar Rikard Kirkeeide Bøe. Han set saman produkt og kursar staben av guidar.

Staben driv med guiding både i kajakk og på bre, og har no sett i gong med eige kursprogram for å sørge for rekruttering og opplæring av lokale til å verte turistvertar. Han seier mykje ungdom allereie har annan deltidsjobb som ikkje er sesongavhengig.

- Vi satsar mot å verte heilårsbasert, og nytte oss av moglegheitene som er her heile året. Vi har fleire produkt i støypeskeia, seier Bøe.

Bøe ynskjer rekruttering av lokal ungdom for å skape autentisitet og lokal utvikling. Difor tek vi til med ein ny runde rekrutteringskurs for å imøtekome etterspørselen vidare.

Jens August Guddal Muri frå Olden har sin fyrste sesong i sommarjobben.

- Det er ein gjevande jobb. Kanskje den beste ein kan få, seier Guddal Muri. Han likar dei varierte dagane.

- Nokre dagar kan ein ha litt avslappa stil, men dersom det er mange i gruppene må ein jobbe på, seier Guddal Muri.

Tiril Flo bur berre eit steinkast vekke frå sommarjobben på Mølla gjestehus. Ho håpar å kunne jobbe som guide når ho vert 18 år.

Uteblivande cruiseskip

Henki Briksdal er vaksen opp i familiebedrifta Briksdal Adventure, og har sidan sist sesong blitt sendt på skulebenken for å løyse inn skippersertifikat, slik at han kan køyre RIB-båt. Til vanleg studerer han i Bergen, men om sommaren er det ingen annan plass han ynskjer å vere.

- Eg saknar cruiseskipa. Dei skal jo liggje her, seier Briksdal og peikar frå altanen på Mølla gjestehus mot den store cruisekaia. Han fortel om låge forventningar til aktivitet denne sommaren, men at det har tatt seg opp.

Denne sesongen har dei guida rundt 2.000 gjester. - Ei halvering, kan Kirkeeide Bøe fortelje om tal gjestar samanlikna med eit normalår. Han håpar at dei til neste år beheld dei norske turistane, og samstundes får dei utanlandske tilbake.

- Eg er ein patriot

Dagleg leiar av Briksdal Adventure og kokk på Mølla Gjestehus, Frode Briksdal, er oppteken av at verksemda skal skape lokal utvikling, og har lagt om menyen. Han satsar på eit lokalmatsprosjekt der han fyrst og fremst handlar med lokale bønder. På menyen skal alle hovudingrediensar vere frå området, anten det er sjømat, vilt eller storfe.

- Det skal vere så kortreist som råd, men eg må sjølvsagt supplere, seier Briksdal. Nyleg har dei også lagt til rette for at gjestene sjølv kan vere med ut i båt og hente middagen i teinene.

- Også gjestane likar at vi satsar lokalt, og synst prisen er vel verdt det, seier han.

- Eg synst det er viktig å bygge lokalsamfunnet. Eg er nok ein patriot, legg han til.