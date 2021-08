Nyhende

To personar er bekrefta koronasmitta etter besøk hjå Isehaug kafeteria/Johans pub 31.07. Ein av disse er ein tilsett på Isehaug kafeteria. Denne tilsette var på arbeid i opningstida måndag, tysdag og fram til kl 17 onsdag.

Kommuneoverlege Marius Solbakken seier på kommunen sin nettstad at må forvente at den tilsette kan ha vore smittsam i dette tidsrommet. Totalt er det no tre personer som har testa positivt for koronavirus etter å ha vore på utestaden laurdag 31.07.

Ein tredje som er smitta testa fyrst negativt for viruset på test teken tysdag. Deretter fikk personen symptom og testa seg på nytt torsdag. Denne personen er heimehøyrande i Volda Kommune.

Kommuneoverlegen skriv vidare på kommunen sin nettstad at dei positive prøvene frå gjester som vart påvist torsdag og fredag viser ein betydeleg smitterisiko i lokalet laurdag, og at ein kan rekne med flere smitta personar dei neste dagane. Også for dei som har hatt negativ test i tidleg fase.

Han bed dei som har besøkt kafeteriaen og pubben desse dagane om å ha svært låg terskel for å teste seg, spesielt om symptombildet blir forverra eller om ein tok fyrste test før symptom.

Positiv prøve hos turist på Stryn Vertshus

Seint fredag kveld har Stryn kommune også fått påvist koronavirus hjå ein turist i kommunen. Denne personen har fleire nærkontakter i reisefølget, men dei er ikkje tilknytta kommunen. Reisefølget var gjester på Stryn Vertshus tysdag ettermiddagen og sat innandørs. Personen var truleg smittsam i denne perioden. Kommuneoverlegen bed gjester som var på Stryn Vertshus tysdag ettermiddag bør også ha lav terskel for å teste seg.

Isehaug kafeteria stengt inntil videre og herrelaget sin kamp laurdag er avlyst.

Fredag kveld stengde Isehaug kafeteria på eige initiativ dørene umiddelbart etter informasjon om smitte hos ein tilsett. Dette vart støtta av kommunen og utbruddsgruppa til FHI. Tilsette er no i karantene til nærare avklarering.

Fleire spelarar på Stryn sitt herrelag i fotball var tilstade på Isehaug laurdag. Desse har testa seg tidleg denne veka og var negative. Etter grundig vurdering av utbruddsgruppa i FHI seint fredag kveld vart det bestemt at herrelaget sin kamp laurdag desverre må avlysast. Dette vart informert til Stryn Fotball seint fredag kveld.

Oppfordrar til ny test

Kommuneovelegen skriv dei er takksame for at mange allereie har testa seg, men fryktar ein del testa seg for tidleg til å fange opp smitte, som også betyr at ein ikkje er smittsame endå. Han bed difor desse teste seg på nytt:

1) Om du får symptom på koronavirus

2) Om du hadde heilt milde symptom ved første test, og du opplever klar forverring i etterkant.

3) Personer som var på Isehaug lørdag 31.07 og testa seg før torsdag 05.08, vert oppfordra til å ta ein ny test søndag 08.08 eller måndag 09.08.

Beredskapstelefonen har ekstra ope laurdag og søndag mellom klokka 12:00 og 14:00. Beredskapstelefon for koronavirus (57 87 49 29) har til vanleg ope måndag til fredag 10.00 - 11.30.