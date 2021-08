Statusoppdatering frå Årheimsfjellet:

Slukkar ulming under bakken

Brannvesenet går no over områder på Årheimsfjellet for å leite etter såkalla "hot spots", og har funne punkt under marka som ligg på 200 varmegrader. Desse punkta finn dei ved hjelp av varmesøkande kamera.