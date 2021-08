Den smitta tilsett var på jobb til onsdag

Nyhende

Tre av dei fire smitta var gjester ved Isehaug kafeteria/Johans Pub laurdag 31.07, og ein av dei er tilsett på utestaden, skriv Stryn kommune på eigne heimesider. Personen var på jobb til og med onsdag 04.08. Nærkontakter er varsla og blir testa fortløpande.

Foreløpig ventar ein framleis svar på halvparten av testane som vart teke fredag. Kommunen har testa 70 personar, og svara er venta kome i løpet av søndag eller måndag.

Godt samarbeid

Kommunen seier dei jobbar intenst med å kartlegge situasjonen, men at arbeidet er krevjande med mange nærkontakter i smitteutbrotet. Kommuneoverlege Marius Solbakken seier dialogen med dei involverte, både smitta, nærkontakter og utestad er veldig god og det gjer jobben enklare.

Fleire av dei smitta og nærkontaktene er ungdom og unge vaksne. Solbakken er imponert over oppslutning til testing i denne aldersgruppa og set stor pris på samarbeidsviljen dei viser. Han seier dette lovar godt for vidare handtering av utbrotet, og at det er naturleg at aldersgruppa har sommerjobbar ulike plassar og fleire møtepunkt.

Auka risikonivå

Kor stor smitterisikoen har vore i kommunen denne veka, dersom ein ser dette samla, er usikkert. Men no med utbrotet relatert til utestad, og auka smitte generelt i regionen, så har risikonivået auka.

Nokon av personane som no har testa positivt har hatt heilt milde eller ingen symptom når dei har testa seg. Dei har testa seg grunna oppfordring etter besøk på utestaden i helga. Kommuneoverlegen seier dette er flott, og gjev oss sjansen til å stoppe smitten før den gjer større skade i lokalsamfunnet.