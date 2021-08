Kun ein ny smitta etter 1000 testar siste veka

Nyhende

To av dei åtte har ukjend smittekjelde. Totalt er det dermed 152 smitta som oppheld seg i Ørsta eller Volda, som er registrert smitta sidan måndag 26. juli. Smittetala fordeler seg no heilt likt på dei to kommunane.

- Trenden i smitteutbrotet at det går svært bra. Kun ein ny positiv fredag og ingen nye i går laurdag. Dette trass vi har tatt meir enn 1000 testar siste veka, seier konstituert kommuneoverlege i Volda Bent Ingebrigtsen.

- Det betyr at vi ser ut til å ha god kontroll på situasjonen. Sjølvsagt fortset vi å vere på vakt for endringar og oppfordrar fortsatt befolkninga til å følge dei generelle smittrevernsråda, samt å ha låg terskel for å teste seg ved symptom eller dersom ein har vore i situasjonar der ein meiner seg utsatt for smitterisiko, seier kommuneoverlegen.

Fleire av dei 152 tilfella kjem som følge av smitta på utestadar 24. juli. Ein del er også smitta under bilkøyring, på heimefest, på fotballtrening eller som nærkontakt med ein eller fleire smitta.

Alle tilfella er nærkontaktar med smitta person, bortsett frå eit tilfelle som kan ha blitt smitta på ein matbutikk. Volda kommune oppfordrar difor sterkt til å teste seg for korona ved symptom, og ikkje berre ved nærkontakt.

- Når det gjeld kvar i kommunen nye positive bur eller befinn seg, ynskjer vi ikkje å kommentere det. Dette fordi råda og tiltaka kommunen kommuniserar gjeld i alle bygdene. Folk reiser innad i kommunen og til nabokommunane i ein felles arbeidsmarknad slik at vi ikkje kan eller vil ha ulike tiltak eller grad av årvakenheit avhengig av kvar ein bur, seier kommuneoverlege Ingebrigtsen.