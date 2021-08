Avlyser dansegallaen i Hornindal

Nyhende

– Vi har håpa i det lengste at vi skulle klare å gjennomføre ein dansegalla i ei eller anna form, men med lokale smitteutbrot, avstandsreglar og andre krav rundt smittevern så ser vi ingen annan utveg enn å avlyse, seier Sverre Leivdal og Edvin Haugen frå arrangørane i Hornindal IL fotballgruppa, som er i dialog med orkestera (Contrazt, Steinar Engelbrektsson Band, Donnez og Anne Nørdsti) med tanke på å vidareføre årets engasjement til neste års dansegalla.

– Dersom regelverket opnar opp for litt større arrangement utover hausten og det ikkje vil vere for krevjande å arrangere med tanke på smittevern vil vi forsøke å lage til eit dansearrangement i Honndalshallen. Vi er allereie i dialog med potensielle orkester dersom sjansen skulle by seg, seier Leivdal og Haugen.