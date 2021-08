Avduka minneplakett for Utøya-offera frå Vestland fylke

Nyhende

– Denne plaketten skal vere for alle. AUF skal ikkje bere børa åleine, og det er eit håp at plaketten i si enkelheit også skal motivere oss alle til å jobbe for inkludering og kjærleik – og mot utanforskap, radikalisering og hat, sa fylkesordførar Jon Askeland ved avdukinga av minneplaketten tysdag.

Det er ti år sidan terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya. Den nye minneplaketten ber namna på dei som blei drepne frå Vestland. Han heng på veggen utanfor Bergen Katedralskole i Kong Oscarsgate. På markeringa tysdag kom representantar for dei pårørande, fylkeskommunen, Bergen kommune, Bergen Katedralskole og AUF/Arbeidarpartiet.

Minneplaketten blei avduka av Ragnar Eikeland, far til Tore Eikeland som blei drepen på Utøya.

Bakgrunnen for at minneplaketten er sett opp på Katedralskolen, var eit initiativ frå tidlegare rektor ved skulen, Hans Peder Vibe. To av dei drepne, Tore Eikeland og Monica Iselin Didriksen, har begge vore elevar ved skulen.

Dei som blei drepne på Utøya frå Vestland fylke var:

Kevin Daae Berland

Silje Stamneshagen

Tarald Kuven Mjelde

Tore Eikeland

Monica Iselin Didriksen

Hanne Kristine Fridtun

(©NPK)