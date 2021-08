Nyhende

Måndag kom ein ny rapport frå FN sitt klimapanel som endå tydlegare slår fast det vi visste frå før: Klimaendringane er menneskeskapte. All CO2 vi slepp ut har ein direkte effekt på oppvarminga av kloden. Konsekvensane dersom vi ikkje kuttar utslepp raskt er katastrofale for heile kloden. Rapporten viser at oppvarminga av jordkloden ligg an til å nå 1,5 grader innan 20 år. Det vil skje sjølv med djupe og raske kutt i utsleppa. Dersom utsleppa held fram med å auke, kan oppvarminga nå så høgt som katastrofale 5,7 grader mot slutten av hundreåret.